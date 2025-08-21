Ringen: Markneukirchen/Gelenau tritt zum Auftakt beim AC Werdau an

Oberes Vogtland
Die Regionalliga Mitteldeutschland startet am Wochenende in die Saison. Dabei bekommen die Obervogtländer starke Konkurrenz.
Es bleibt alles beim Alten in der Regionalliga Mitteldeutschland, nachdem keine Mannschaft in die 2. Bundesliga aufgestiegen ist. Einzig der FC Erzgebirge Aue meldete seine zweite Vertretung für die dritthöchste Kampfklasse an und tauschte damit den freiwerdenden Platz mit dem KFC Leipzig, der freiwillig in die Sachsenliga absteigt.
