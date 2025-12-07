Ringen: Markneukirchen gibt Sieg im letzten Kampf aus der Hand

Oberes Vogtland
In der 2. Bundesliga-Nord hat WKG Markneukirchen/Gelenau zuhause das Derby gegen Rotation Greiz mit 13:15 verloren. Trotzdem ist man von Platz 5 nicht mehr zu verdrängen, während die Greizer um eine Medaille kämpfen.
Trotz Weihnachtsmarkt und Rockkonzert in der Musikhalle: Die Arena war am Samstagabend beim Vogtland-Derby der WKG Markneukirchen/Gelenau gegen den RSV Rotation Greiz prall gefüllt. 13:11 führte das Gastgeberteam vor dem letzten Duell, als Maximilian Kahnt (80 kg/FR) den WKG-Mittelgewichtler Basmullah Khanjari mit einer Beinschraube im...
