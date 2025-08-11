Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Franz Richter schaute nach dem undankbaren 4. Platz in Dortmund grimmig drein.
Franz Richter schaute nach dem undankbaren 4. Platz in Dortmund grimmig drein. Bild: Jörg Richter
Franz Richter schaute nach dem undankbaren 4. Platz in Dortmund grimmig drein.
Franz Richter schaute nach dem undankbaren 4. Platz in Dortmund grimmig drein. Bild: Jörg Richter
Oberes Vogtland
Ringen: Markneukirchens Franz Richter schlittert knapp am Siegerpodest vorbei
Von Jörg Richter
Beim Ringer-Grand-Prix von Deutschland am Samstag in Dortmund kosteten dem Markneukirchener individuelle Fehler eine Platzierung unter den ersten drei. Nun wartet im September die WM.

Jedes Jahr im August legen die Ringer in der Helmut-Körnig-Halle am Westfalenstadion in Dortmund ihre Matten aus und laden sich große Teile der Weltelite zum Grand Prix ein. So auch am vergangenen Samstag, an dem das Turnier zum 30. Mal ausgetragen wurde und 101 Ringer aus 13 Nationen ihre Kräfte im griechisch-römischen Stil maßen.
