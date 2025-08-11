Ringen: Markneukirchens Franz Richter schlittert knapp am Siegerpodest vorbei

Beim Ringer-Grand-Prix von Deutschland am Samstag in Dortmund kosteten dem Markneukirchener individuelle Fehler eine Platzierung unter den ersten drei. Nun wartet im September die WM.

Jedes Jahr im August legen die Ringer in der Helmut-Körnig-Halle am Westfalenstadion in Dortmund ihre Matten aus und laden sich große Teile der Weltelite zum Grand Prix ein. So auch am vergangenen Samstag, an dem das Turnier zum 30. Mal ausgetragen wurde und 101 Ringer aus 13 Nationen ihre Kräfte im griechisch-römischen Stil maßen.