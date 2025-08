Ringen: Markneukirchner geht großen Schritt in Richtung WM-Teilnahme

Franz Richter im Aufwärtstrend: Der Schwergewichtsringer holte Silber beim hochdotierten Pytlashinski-Turnier in Warschau.

Einen großen Schritt in Richtung Ringer-Weltmeisterschaft, die vom 13. bis 21. September in Zagreb ausgetragen wird, hat Markneukirchens Schwergewichtler Franz Richter gemacht, indem er beim hochdotierten Pytlashinski-Turnier in Warschau die Silbermedaille gewann. Auf dem Weg ins Finale schulterte der Griechisch-Römisch-Ringer vom AV Germania...