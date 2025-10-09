Ringen: Nach Niederlage in Aue will Germania nun einen Heimsieg

Oberes Vogtland
In der 2. Bundesliga ist die WKG Markneukirchen/Gelenau am Samstagabend um 19.30 Uhr im zweiten Heimkampf Gastgeber für den RV Lübtheen. Der ist Schlusslicht.
Noch liegt der WKG Markneukirchen/Gelenau die Derby-Niederlage aus der Vorwoche in Aue schwer im Magen: „Auch ohne wichtige Verstärkungen hätten wir diesen Kampf gewinnen müssen“, ärgert sich Trainer Andy Schubert über das 13:17. Nun steht am Samstag gegen die KG RV Lübtheen ein Heimkampf an.
