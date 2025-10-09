Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der Italiener Luca Dariozzi (unten) machte gegen Nürnberg und in Aue starke Kämpfe und wurde damit zum Stammringer.
Der Italiener Luca Dariozzi (unten) machte gegen Nürnberg und in Aue starke Kämpfe und wurde damit zum Stammringer. Bild: Jörg Richter
Oberes Vogtland
Ringen: Nach Niederlage in Aue will Germania nun einen Heimsieg
Von Jörg Richter
In der 2. Bundesliga ist die WKG Markneukirchen/Gelenau am Samstagabend um 19.30 Uhr im zweiten Heimkampf Gastgeber für den RV Lübtheen. Der ist Schlusslicht.

Noch liegt der WKG Markneukirchen/Gelenau die Derby-Niederlage aus der Vorwoche in Aue schwer im Magen: „Auch ohne wichtige Verstärkungen hätten wir diesen Kampf gewinnen müssen“, ärgert sich Trainer Andy Schubert über das 13:17. Nun steht am Samstag gegen die KG RV Lübtheen ein Heimkampf an.
