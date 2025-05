Ringen: Nerven gehen nach Niederlage durch – Frustrierter Magdeburger zettelt Schlägerei auf der Matte an

Bei den Mitteldeutschen Meisterschaften der Ringer im griechisch-römischen Stil und im freien Ringkampf am Samstag in Pausa holte Markneukirchens Jimmy Rudau Bronze, Johannes Adler wurde Sechster. Sein Gegner sorgte für einen unglaublichen Eklat, der nicht spurlos am Germania-Ringer vorüberging.

