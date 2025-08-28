Ringen-Regionalliga: Das Vogtlandderby steigt in Pausa

Zum Saisonstart gab es für die Wettkampfgemeinschaft Markneukirchen/Gelenau in Werdau eine deftige Niederlage. Nun folgt gleich die nächste anspruchsvolle Auswärtsaufgabe.

Zum Vogtlandderby tritt das Regionalligateam der WKG Markneukirchen II/Gelenau am Samstag bei der WKG Pausa/Plauen an, das Oberligateam der WKG Markneukirchen III/Gelenau II muss zur KG Weißwasser/Cottbus. Und das noch ohne Zähler. Zum Vogtlandderby tritt das Regionalligateam der WKG Markneukirchen II/Gelenau am Samstag bei der WKG Pausa/Plauen an, das Oberligateam der WKG Markneukirchen III/Gelenau II muss zur KG Weißwasser/Cottbus. Und das noch ohne Zähler.