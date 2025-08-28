Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Ansgar Reinke (blaues Trikot gegen den Greizer Lucas Kahnt) musste im Markneukirchener Zweitligateam vergangene Serie nur eine Niederlage hinnehmen. Nun punktet er für Werdau.
Ansgar Reinke (blaues Trikot gegen den Greizer Lucas Kahnt) musste im Markneukirchener Zweitligateam vergangene Serie nur eine Niederlage hinnehmen. Nun punktet er für Werdau. Bild: Jörg Richter
Oberes Vogtland
Ringen-Regionalliga: Das Vogtlandderby steigt in Pausa
Von Jörg Richter
Zum Saisonstart gab es für die Wettkampfgemeinschaft Markneukirchen/Gelenau in Werdau eine deftige Niederlage. Nun folgt gleich die nächste anspruchsvolle Auswärtsaufgabe.

Zum Vogtlandderby tritt das Regionalligateam der WKG Markneukirchen II/Gelenau am Samstag bei der WKG Pausa/Plauen an, das Oberligateam der WKG Markneukirchen III/Gelenau II muss zur KG Weißwasser/Cottbus. Und das noch ohne Zähler.
