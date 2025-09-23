Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |
  • Lokalsport
  • |
  • Vogtland
  • |

  • Ringen – Regionalliga Mitteldeutschland: WKG Gelenau/Markneukirchen II erklimmt nach überzeugendem Sieg Platz 4

Zu starker Form läuft Rico Richter (links) in dieser Saison noch einmal auf, die für den Gelenauer Routinier wohl auch die letzte sein wird.
Zu starker Form läuft Rico Richter (links) in dieser Saison noch einmal auf, die für den Gelenauer Routinier wohl auch die letzte sein wird. Bild: Jörg Richter
Zu starker Form läuft Rico Richter (links) in dieser Saison noch einmal auf, die für den Gelenauer Routinier wohl auch die letzte sein wird.
Zu starker Form läuft Rico Richter (links) in dieser Saison noch einmal auf, die für den Gelenauer Routinier wohl auch die letzte sein wird. Bild: Jörg Richter
Oberes Vogtland
Ringen – Regionalliga Mitteldeutschland: WKG Gelenau/Markneukirchen II erklimmt nach überzeugendem Sieg Platz 4
Von Jörg Richter
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Athleten aus dem Vogtland und Erzgebirge lieferten den Zuschauern am Samstag einen spannenden Wettkampf gegen Potsdam. Auch weil ein sportlicher Leckerbissen bis zum Ende auf sich warten ließ.

Eine Woche vor dem Zweitligastart am 27. September kehrt das Regionalligateam der WKG Gelenau/Markneukirchen II in den oberen Teil der Tabelle zurück und ist jetzt Vierter. Auch der RC Germania Potsdam konnte der WKG am Samstag nicht das Wasser reichen, die Ringer aus dem Vogtland und Erzgebirge siegten vor erneut großer Kulisse im Sportareal...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
27.09.2025
1 min.
Personen mit Schusswaffen gemeldet - Polizei sperrt Bahnhof
Der Bahnhof in Neumünster ist komplett abgesperrt. (Symbolbild)
Ein Zug ist auf dem Weg nach Dänemark. Plötzlich endet die Fahrt, und Polizisten beginnen, den Zug zu durchkämmen. Was ist passiert?
12:00 Uhr
4 min.
2. Ringer-Bundesliga: Markneukirchen/Gelenau peilt Platz im Mittelfeld der Tabelle an
Germane Elias Kousmanen gewann bei der WM in Zagreb die Bronzemedaille im Schwergewicht.
Mit einem Heimkampf gegen Nürnberg geht es für die Kampfgemeinschaft aus dem Vogtland und dem Erzgebirge wieder los. Gegen die Franken setzte es in der vergangenen Serie zwei Niederlagen.
Jörg Richter
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
27.09.2025
3 min.
Trotz Trump: Europas Golfer glänzen beim Ryder-Cup-Auftakt
Rory McIlroy sorgt zum Auftakt des Ryder Cups für Aufsehen.
Der Ryder Cup in den USA beginnt spektakulär. US-Präsident und Golf-Fan Donald Trump sieht überraschend starke Europäer. Der Weltranglistenzweite Rory McIlroy sorgt für Aufsehen.
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
16.09.2025
1 min.
Ringen: Gelenau/Markneukirchen II landet Kantersieg gegen Hannover
Auch Erik Wagner (rechts) trug einen Sieg zum Gesamterfolg der WKG bei.
Am vierten Kampftag der Regionalliga Mitteldeutschland der Ringer hat die Wettkampfgemeinschaft mit dem klaren 33:2-Erfolg einen Sprung auf Rang 4 gemacht.
Jörg Richter
Mehr Artikel