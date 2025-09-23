Ringen – Regionalliga Mitteldeutschland: WKG Gelenau/Markneukirchen II erklimmt nach überzeugendem Sieg Platz 4

Die Athleten aus dem Vogtland und Erzgebirge lieferten den Zuschauern am Samstag einen spannenden Wettkampf gegen Potsdam. Auch weil ein sportlicher Leckerbissen bis zum Ende auf sich warten ließ.

Eine Woche vor dem Zweitligastart am 27. September kehrt das Regionalligateam der WKG Gelenau/Markneukirchen II in den oberen Teil der Tabelle zurück und ist jetzt Vierter. Auch der RC Germania Potsdam konnte der WKG am Samstag nicht das Wasser reichen, die Ringer aus dem Vogtland und Erzgebirge siegten vor erneut großer Kulisse im Sportareal... Eine Woche vor dem Zweitligastart am 27. September kehrt das Regionalligateam der WKG Gelenau/Markneukirchen II in den oberen Teil der Tabelle zurück und ist jetzt Vierter. Auch der RC Germania Potsdam konnte der WKG am Samstag nicht das Wasser reichen, die Ringer aus dem Vogtland und Erzgebirge siegten vor erneut großer Kulisse im Sportareal...