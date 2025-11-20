Ringen: Vogtländer bekommen Verstärkung aus der Türkei

In der 2. Bundesliga erwartet die WKG Markneukirchen/Gelenau zum Sachsenderby am Samstagabend den FC Erzgebirge Aue. Für die Rückrunde haben die Gastgeber zwei weitere Kämpfer an Land gezogen.

Am Samstagabend steht in der 2. Ringer-Bundesliga Nord der Rückkampf zwischen der WKG Markneukirchen/Gelenau und dem FC Erzgebirge Aue an. In der Hinrunde hatten sich die Erzgebirger mit 17:14 durchgesetzt, nun will die WKG vor heimischer Kulisse den Spieß umdrehen.