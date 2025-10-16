Ringen: Zieht das Derby der 2. Bundesliga wieder über 1000 Fans nach Greiz?

Oberes Vogtland
In der Staffel Nord muss die WKG Markneukirchen/Gelenau am Samstag zum RSV Rotation. Vorige Saison unterlag man dort vor über 1000 Zuschauern hauchdünn 14:15.
Am Samstag, 19.30 Uhr steht für die Ringer der WKG Markneukirchen/Gelenau der Auswärtskampf beim RSV Rotation Greiz an. Dieses Duell bewegt seit vielen Jahren die Anhängerschaft. In der vergangenen Saison standen sich beide Teams am letzten Kampftag gegenüber, der ungeschlagene Staffelsieger RSV Rotation siegte knapp mit 15:14 vor über 1000...
