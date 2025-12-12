Ringer aus Markneukirchen und Gelenau in Witten gefordert

Oberes Vogtland
Die Saison in der 2. Bundesliga neigt sich dem Ende entgegen, der 5. Platz ist der Wettkampfgemeinschaft aus dem Vogtland und dem Erzgebirge nicht mehr zu nehmen. Team II will in der Regionalliga den Titel sichern.
Die Zweitligaringer der WKG Markneukirchen/Gelenau haben am Samstag eine lange Reise vor sich. Das Team um Trainer Andy Schubert fährt zum Herbstmeister KSV Witten.
