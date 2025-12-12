MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Beim Kampf gegen den RSV Rotation Greiz wurde Serdar Durmus (rechts) am vergangenen Samstag zum Ringer des Tages gekürt.
Beim Kampf gegen den RSV Rotation Greiz wurde Serdar Durmus (rechts) am vergangenen Samstag zum Ringer des Tages gekürt. Bild: Jörg Richter
Beim Kampf gegen den RSV Rotation Greiz wurde Serdar Durmus (rechts) am vergangenen Samstag zum Ringer des Tages gekürt.
Beim Kampf gegen den RSV Rotation Greiz wurde Serdar Durmus (rechts) am vergangenen Samstag zum Ringer des Tages gekürt. Bild: Jörg Richter
Oberes Vogtland
Ringer aus Markneukirchen und Gelenau in Witten gefordert
Von Jörg Richter
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Saison in der 2. Bundesliga neigt sich dem Ende entgegen, der 5. Platz ist der Wettkampfgemeinschaft aus dem Vogtland und dem Erzgebirge nicht mehr zu nehmen. Team II will in der Regionalliga den Titel sichern.

Die Zweitligaringer der WKG Markneukirchen/Gelenau haben am Samstag eine lange Reise vor sich. Das Team um Trainer Andy Schubert fährt zum Herbstmeister KSV Witten.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10:29 Uhr
2 min.
Seen im Nordosten Sachsens öffnen dauerhaft für Boote
Auf dem Geierswalder See dürfen nun auf weiteren Flächen Boote fahren. (Archivbild)
Ab sofort dürfen Boote auf weiteren Flächen des Geierswalder und des Partwitzer Sees nahe Hoyerswerda fahren. Es gibt aber auch Ausnahmen.
30.11.2025
3 min.
Ringen, 2. Bundesliga: Knappe Niederlage wird zum Sieg für Markneukirchen/Gelenau
Serdar Durmus (links) sicherte mit seinem Sieg den Gesamterfolg der WKG Markneukirchen/Gelenau in Lübtheen.
Nach 450 Kilometer Fahrtstrecke nach Lübtheen zeigten die WKG-Ringer am Samstag beim 15:10-Auswärtserfolg in der 2. Ringer-Bundesliga eine kompakte Mannschaftsleistung mit 6:4-Einzelerfolgen.
Jörg Richter
11.12.2025
3 min.
Coca-Cola-Truck auf dem Freiberger Schloßplatz: So ist der Plan
Coca-Cola Trucks 2023 in der Nähe von München.
Demos, Maifeuer, Pumptrack, Bergparade - der Schloßplatz hat schon viel erlebt. Am Dienstag hält dort der Weihnachtstruck. Parken, Toiletten und Verpflegung: Das erwartet Gäste, Anwohner und Händler.
Cornelia Schönberg
04.12.2025
2 min.
Ringen, 2. Bundesliga: Vogtland-Derby gegen Greiz steigt in Markneukirchen
Markneukirchens Luca Dariozzi (links) gewann in Greiz seinen Hinrundenkampf. Siegt er auch diesmal?
In der 2. Ringer-Bundesliga Nord fiebert die WKG Markneukirchen/Gelenau dem Heimkampf gegen Greiz entgegen. Samstag um 19.30 Uhr geht es los.
Jörg Richter
10:30 Uhr
2 min.
In Meerane rattern die Kettensägen: Wie lange Teile des Schillerparks für Spaziergänger tabu sind
Die Wege oberhalb des Gondelteiches präsentieren sich nach der Forstmaßnahme im schlechten Zustand.
Neben Birken und Pappeln werden auch Eichen und Buchen gefällt - insgesamt rund 800 Festmeter. Auch nach dem Abschluss der aktuellen Maßnahme lauert weiter eine Gefahr.
Holger Frenzel
11.12.2025
4 min.
Kundenansturm auf Sachsens modernsten Supermarkt: So lief die Neueröffnung in Plauen
Andreas Hollenbach war am Donnerstagmorgen der erste Kunde im neuen Plauener Edeka-Center. Schon kurz vor 6 Uhr stand er vor der Tür.
Wer am Donnerstagmorgen ganz vorn sein wollte, als der Markt an der Reißiger Straße öffnete, musste sich schon eine Stunde vor der Eröffnung anstellen. Doch was sagen die Plauener über ihren neuen Markt?
Bernd Jubelt
Mehr Artikel