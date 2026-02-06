Ringer aus Markneukirchen und Gelenau verzichten auf den Sprung in die 1. Bundesliga

Oberes Vogtland
Die Wettkampfgemeinschaft aus dem Vogtland und dem Erzgebirge versucht in der neuen Serie ihr Glück in der Regionalliga Mitteldeutschland. Die 2. Bundesliga gibt es (erst einmal) nicht mehr.
Es ist beschlossen: Die Wettkampfgemeinschaft Markneukirchen/Gelenau bleibt weiterhin bestehen und wird in der kommenden Meisterschaftsrunde in der Regionalliga Mitteldeutschland antreten, die dann zweithöchste Kampfklasse unter der 1. Bundesliga ist. Vorausgegangen war der Verzicht der WKG-Verantwortlichen, nach der Auflösung der 2. Bundesliga...
