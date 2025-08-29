Ringer der WKG Pausa/Plauen starten mit Vogtlandderby in die neue Saison

Erster Gegner für die Wettkampfgemeinschaft ist das Team der WKG Markneukirchen II/Gelenau. Der Kader aus dem Vorjahr ist weitgehend zusammengeblieben. Den Vorkampf bestreiten die Youngster in der Oberliga.

Nachdem bereits am vergangenen Wochenende der Startschuss in die neue Saison der Ringer-Regionalliga Mitteldeutschland mit einigen überraschenden Ergebnissen fiel, greift am Samstag auch die WKG Pausa/Plauen ins Geschehen ein. Und das gleich mit einem Vogtlandderby, denn es kommt die WKG Markneukirchen II/Gelenau in die ErdachsenArena nach Pausa.