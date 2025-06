Ringer des KSV Pausa feiern ein Urgestein

Der Name Hans Spatschke ist sowohl den Ringern in Pausa, als auch den Gewichthebern aus Plauen ein Begriff. Am Freitag feiert er seinen 85. Geburtstag.

„Gesundheit ist das höchtse Gut in meinem Alter und natürlich freue ich mich, wenn die Familie zusammenkommt“, sagt Hans Spatschke, der aus einem langen Sportlerleben als Aktiver und Funktionär viel zu erzählen hat. Zu seinem 85. Geburtstag erwartet er am Freitag Freunde und Weggefährten, der Samstag gehört dann der Familie. „Gesundheit ist das höchtse Gut in meinem Alter und natürlich freue ich mich, wenn die Familie zusammenkommt“, sagt Hans Spatschke, der aus einem langen Sportlerleben als Aktiver und Funktionär viel zu erzählen hat. Zu seinem 85. Geburtstag erwartet er am Freitag Freunde und Weggefährten, der Samstag gehört dann der Familie.