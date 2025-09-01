Ringer-Regionalliga: Ein Vogtlandderby, das es in sich hatte

Die Wettkampfgemeinschaft Pausa/Plauen behielt gegen Vorjahresmeister Gelenau/Markneukirchen II die Punkte knapp zu Hause. Die Entscheidung fiel im letzten Kampf des Abends.

Das vogtländische Duell der Ringer-Regionalliga zwischen der WKG Pausa/Plauen und der WKG Gelenau/Markneukirchen II hat gehalten, was es versprochen hat. Spannender hätte es gar nicht kommen können, erst im letzten Duell rettete Sid Wetzel (80 kg/GR) trotz einer Niederlage den Sieg der Gastgeber aus dem unteren Vogtland.