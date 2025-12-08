Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Sid Wetzel (rotes Trikot) schaffte einen 15:0-Überlegenheitserfolg über Ahmad Manawari.
Sid Wetzel (rotes Trikot) schaffte einen 15:0-Überlegenheitserfolg über Ahmad Manawari. Bild: Jörg Richter
Sid Wetzel (rotes Trikot) schaffte einen 15:0-Überlegenheitserfolg über Ahmad Manawari.
Sid Wetzel (rotes Trikot) schaffte einen 15:0-Überlegenheitserfolg über Ahmad Manawari. Bild: Jörg Richter
Plauen
Ringer-Regionalliga: Pausa/Plauen bleibt im Titelrennen
Von Jörg Richter
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit 27:5 setzte sich die Wettkampfgemeinschaft aus dem Vogtland gegen Schlusslicht Hannover durch. Die Konkurrenten im Kampf um die Plätze 1 bis 3 heißen Gelenau/Markneukirchen II und Werdau.

Fast schon gelassen konnten die Verantwortlichen der WKG Pausa/Plauen die Regionalligabegegnung gegen den Hannover RV verfolgen, die mit 27:5 deutlich an souverän kämpfende Vogtländer ging. Der RV Thalheim hat sich nach einer Niederlage gegen Spitzenreiter WKG Gelenau/Markneukirchen II (25:5 Punkte) aus dem Medaillenkampf verabschiedet....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08.12.2025
3 min.
Plauener Weihnachtsmarkt: Almhütte im Lichthof des Rathauses am Montag überraschend geschlossen
Die Almhütte von Mario Martin im Lichthof des Plauener Rathauses blieb am Montag geschlossen.
Rätselraten auf dem Plauener Weihnachtsmarkt: Die Almhütte im Rathaus-Innenhof blieb am Montag dicht. Ein Aushang warf Fragen auf.
Claudia Bodenschatz
04.11.2025
3 min.
Ringer-Regionalliga: Pausa/Plauen schlägt Thalheim und springt an die Spitze
Sebastian Wagner (rechts) bezwang Felix Franke und meißelte mit dem 5:1-Punktsieg den Gesamterfolg der WKG Pausa/Plauen in Stein.
Mit 19:12 setzte sich die Wettkampfgemeinschaft aus dem Vogtland gegen den Rivalen aus dem Erzgebirge durch und stürmte auf den 1. Platz. Die mehr als 400 Zuschauer waren begeistert.
Jörg Richter
08.12.2025
3 min.
Klingt nach Gruppenrat wie zu DDR-Zeiten, ist aber etwas völlig anderes: Sachsen will Idee des Klassenrats an allen Schulen verankern
In anderen Bundesländern gibt es das Konzept des Klassenrats schon seit Jahren, im Foto zum Beispiel in Essen in Nordrhein-Westfalen. Nun will Sachsen im großen Stil nachziehen.
An Sachsens Schulen sollen die Schüler künftig sogar übers Geld mitreden dürfen. Nebenbei erfüllt der Kultusminister damit eine langjährige Forderung der Lehrer. Die Sache hat nur einen Haken.
Frank Hommel
09:38 Uhr
4 min.
„Wahlwerbespot der AfD“, „peinlich“: So reagiert das Netz auf Bundeskanzler Friedrich Merz in der ARD-Arena
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) am Montagabend ARD-„Arena“.
Wer den Bundeskanzler schon immer mal etwas fragen wollte, hatte am Montagabend dazu im Ersten die Gelegenheit. Was unter anderem gefragt wurde und wie die Reaktionen im Netz ausfielen.
Patrick Hyslop
09:37 Uhr
2 min.
Wohnen und Essen verschlingen Großteil kleiner Einkommen
Einkommensschwache Haushalte geben besonders viel für Wohnen und Lebensmittel aus.
Für Haushalte mit wenig Geld bleibt nach Miete und Lebensmitteln kaum noch etwas übrig. Auch ein dritter Posten belastet die Haushaltskasse.
17:20 Uhr
2 min.
Ringer-Regionalliga: WKG Pausa/Plauen ganz dick im Rennen um die Medaillen
Jakub Kesy war nach seinem 4:0-Sieg in der Klasse bis 66 kg/Freistil zufrieden.
Mit einem klaren Sieg in Lugau haben sich die Vogtländer in den Kampf um die ersten drei Plätze zurückgemeldet. Für positive Nachrichten sorgt auch die zweite Mannschaft.
Jörg Richter
Mehr Artikel