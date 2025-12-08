Ringer-Regionalliga: Pausa/Plauen bleibt im Titelrennen

Mit 27:5 setzte sich die Wettkampfgemeinschaft aus dem Vogtland gegen Schlusslicht Hannover durch. Die Konkurrenten im Kampf um die Plätze 1 bis 3 heißen Gelenau/Markneukirchen II und Werdau.

Fast schon gelassen konnten die Verantwortlichen der WKG Pausa/Plauen die Regionalligabegegnung gegen den Hannover RV verfolgen, die mit 27:5 deutlich an souverän kämpfende Vogtländer ging. Der RV Thalheim hat sich nach einer Niederlage gegen Spitzenreiter WKG Gelenau/Markneukirchen II (25:5 Punkte) aus dem Medaillenkampf verabschiedet.