Konrad Schütz (rechts) wurde im Vorjahr von einer Knieverletzung ausgebremst, nun will er sich zu alter Stärke zurückkämpfen.
Konrad Schütz (rechts) wurde im Vorjahr von einer Knieverletzung ausgebremst, nun will er sich zu alter Stärke zurückkämpfen. Bild: Jörg Richter
Konrad Schütz (rechts) wurde im Vorjahr von einer Knieverletzung ausgebremst, nun will er sich zu alter Stärke zurückkämpfen.
Konrad Schütz (rechts) wurde im Vorjahr von einer Knieverletzung ausgebremst, nun will er sich zu alter Stärke zurückkämpfen. Bild: Jörg Richter
Plauen
Ringer-Regionalliga: Pausa/Plauen gleich zweimal gefordert
Von Jörg Richter
Für die Wettkampfgemeinschaft aus dem Vogtland steht am Tag der Einheit der Heimkampf gegen Lugau im Terminkalender. Tags darauf geht es zum Tabellenletzten Hannover.

Für die Regionalliga-Ringer der WKG Pausa/Plauen steht am Wochenende ein Doppelkampftag an. Während am Freitag der RV Eichenkranz Lugau ab 16 Uhr in der ErdachsenArena zu Gast ist, reisen die Vogtländer am Samstag zum Tabellenletzten RV Hannover.
