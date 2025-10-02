Ringer-Regionalliga: Pausa/Plauen gleich zweimal gefordert

Plauen
Für die Wettkampfgemeinschaft aus dem Vogtland steht am Tag der Einheit der Heimkampf gegen Lugau im Terminkalender. Tags darauf geht es zum Tabellenletzten Hannover.
Für die Regionalliga-Ringer der WKG Pausa/Plauen steht am Wochenende ein Doppelkampftag an. Während am Freitag der RV Eichenkranz Lugau ab 16 Uhr in der ErdachsenArena zu Gast ist, reisen die Vogtländer am Samstag zum Tabellenletzten RV Hannover.
