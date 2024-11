Ringer-Regionalliga: Pausa/Plauen verliert in Thalheim

Die vogtländischen Regionalliga-Ringer mussten sich am Samstagabend erstmals in der Rückrunde geschlagen geben. Die Niederlage fiel beim 8:16 in Thalheim deutlich aus.

Die Regionalliga-Ringer der WKG Pausa/Plauen haben am Samstagabend beim RV Thalheim die erste Niederlage in der laufenden Rückrunde kassiert, die mit 8:16-Punkten auch recht klar ausfiel.