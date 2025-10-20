Ringer-Regionalliga: WKG Pausa/Plauen reitet weiter auf der Erfolgswelle

Plauen
Auch beim starken Aufsteiger FC Erzgebirge Aue II haben sich die Vogtländer nicht stoppen lassen. 22:11 hieß es am Ende für die Gäste.
Den Siegeszug der WKG Pausa/Plauen in der Ringer-Regionalliga konnte auch der starke Aufsteiger FC Erzgebirge Aue II nicht stoppen. Die Vogtländer siegten im Lößnitztal mit 22:11 und stehen zum Ende der Hinrunde punktgleich mit dem AC Werdau ungeschlagen an der Tabellenspitze.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.