Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Einmal mehr glänzte WKG-Routinier Eryk Maj (rechts) mit einem vorzeitigen Sieg.
Einmal mehr glänzte WKG-Routinier Eryk Maj (rechts) mit einem vorzeitigen Sieg. Bild: Jörg Richter
Einmal mehr glänzte WKG-Routinier Eryk Maj (rechts) mit einem vorzeitigen Sieg.
Einmal mehr glänzte WKG-Routinier Eryk Maj (rechts) mit einem vorzeitigen Sieg. Bild: Jörg Richter
Plauen
Ringer-Regionalliga: WKG Pausa/Plauen reitet weiter auf der Erfolgswelle
Von Jörg Richter
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auch beim starken Aufsteiger FC Erzgebirge Aue II haben sich die Vogtländer nicht stoppen lassen. 22:11 hieß es am Ende für die Gäste.

Den Siegeszug der WKG Pausa/Plauen in der Ringer-Regionalliga konnte auch der starke Aufsteiger FC Erzgebirge Aue II nicht stoppen. Die Vogtländer siegten im Lößnitztal mit 22:11 und stehen zum Ende der Hinrunde punktgleich mit dem AC Werdau ungeschlagen an der Tabellenspitze.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.10.2025
5 min.
"Der Nachbar": So liest sich Fitzeks neuer Psychothriller
Mit "Der Nachbar" erscheint nun der neue Psychothriller von Sebastian Fitzek.
Ein Nachbar, der immer hilft? Klingt erst mal gut. Doch in Sebastian Fitzeks neuem Psychothriller wird die Fürsorge schnell zur Bedrohung. Wie ist der Bestseller-Autor selbst als Nachbar drauf?
Sabrina Szameitat, dpa
07.10.2025
2 min.
Ringen: Zwei sichere Siege der WKG Pausa/Plauen am Doppelkampftag
Die Wettkampfgemeinschaft hat in der Regionalliga Mitteldeutschland 19:4 gegen Lugau gewonnen und Hannover mit 25:6 besiegt.
Jörg Richter
11:44 Uhr
3 min.
Ringen: Mit drei Kilo zuviel auf die Waage - Pausa/Plauen führt schon vor dem Anpfiff mit 8:0
WKG-Neuzugang Zhalavdi Sokuev (rechts) muss in der dritthöchsten Kampfklasse erst noch Fuß fassen. Er unterlag dem polnischen Ringer Rafal Szewc.
In der Regionalliga Mitteldeutschland hat die WKG Pausa/Plauen am Samstag ihren Heimkampf gegen den RC Germania Potsdam mit 21:10 gewonnen. Allerding war der Gegner auch nicht in Bestbesetzung angereist.
Jörg Richter
21.10.2025
4 min.
„Eine Schande für unseren Ort“ – Einstiger Schuldirektor kämpft gegen Missstand im Erzgebirge
Siegfried Meßner will sich nicht damit abfinden, dass das Bachgeländer in seinem Heimatort Steinbach weiter vor sich hin rostet.
Steinbach ist einst zum schönsten Dorf Sachsens gekürt worden. Seitdem sind rund 30 Jahre vergangen und haben ihre Spuren im Ort hinterlassen. Besonders am Dorfbach entlang.
Kjell Riedel
22.10.2025
2 min.
OpenAI bettet ChatGPT in Web-Nutzung ein - eigener Browser
Mit einem eigenen Browser will OpenAI ChatGPT stärker bei der Nutzung von Websites etablieren. (Archivbild)
Internet-Nutzer steuern Websites tagtäglich über Browser-Software wie Chrome oder Safari an. Beim Konkurrenz-Programm Atlas von OpenAI soll der Chatbot ChatGPT ein ständiger Begleiter sein.
20.10.2025
2 min.
Mehrere Interessenten wollen Chemnitzer Ratskeller wiederbeleben
Der Chemnitzer Ratskeller gilt als einer der schönsten in Deutschland.
Seit vielen Jahren liegt im Herzen der Stadt ein Traditionslokal im Dornröschenschlaf. Das Rathaus sucht nach potenziellen Betreibern. Mit Erfolg?
Michael Müller
Mehr Artikel