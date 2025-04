Ringertraining im Bauhof: Markneukirchener Athlet zieht Multicar samt Vereinschef

Franz Richter, Schwergewichtsringer des AV Germania, kämpft um einen Startplatz in der Deutschen Auswahl und will sich für die WM in Kroatien qualifizieren.

Für die anstehenden Europameisterschaften setzt Ringer-Bundestrainer Maik Bullmann auf seinen direkten Konkurrenten Jello Krahmer (ASV Schorndorf), der sich im Vorjahr für die Olympischen Spiele qualifiziert hatte. Das bietet dem Markneukirchener Franz Richter die Möglichkeit, sich auf den Grundlagenbereich, aber auch auf einige Prüfungen...