Amer Kadric (links) kam am Samstag mit dem VfB Auerbach kam im Testspiel gegen Leon Mulks (links) und den BSV Irfersgrün zu einem 3:0-Erfolg. Bild: Joachim Thoß
Amer Kadric (links) kam am Samstag mit dem VfB Auerbach kam im Testspiel gegen Leon Mulks (links) und den BSV Irfersgrün zu einem 3:0-Erfolg. Bild: Joachim Thoß
Auerbach
Riskante Personalplanung beim VfB Auerbach? Das sagt der Präsident zum Mini-Kader für die Oberliga
Von Monty Gräßler
Der Tabellenelfte hat für die Rückrunde 17 Feldspieler zur Verfügung. Davon stehen aktuell aber nicht alle im Training. Das führt anderthalb Wochen vor dem ersten Punktspiel 2026 zu Diskussionen.

Es war schon eine ungewöhnliche Konstellation: Als der VfB Auerbach am Wochenende zum Testspiel gegen den BSV Irfersgrün (3:0) antrat, hatte der Oberligist nur halb so viele Feldspieler zum Wechseln zur Verfügung wie der Vorletzte der Landesklasse. Auch beim Auerbacher Test drei Tage zuvor bei der U 19 des FC Erzgebirge Aue war reichlich Platz...
