Rodewisch holt fünf Medaillen zur Judo-Landesmeisterschaft – Nachwuchs auch zum Wintercup erfolgreich

Mehrere Medaillen hat es am Wochenende für die Sportler des JV Ippon gegeben. Auf einige wartet jetzt schon die nächste Herausforderung.

Die Judoka des JV Ippon Rodewisch haben sich am Samstag in Adorf fünf Medaillen zur Landeseinzelmeisterschaft erkämpft. Dennis Kondakov schnappte sich den Titel in der U 18. Silber holten sich Clara Hübner (U 18) und Quentin Paul (U 21). Über den Bronzerang konnten sich Anina Mittenzwei sowie Max Leon Poschen freuen (U 18). Nun wartet die...