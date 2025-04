Rodewischer Fußballerinnen nehmen Derby nicht so ernst wie der Gegner

Auch im Rückspiel musste sich der 1. FC Rodewisch beim Tabellenzweiten SG Jößnitz mit 1:3 geschlagen geben. Woran es den Gästen im Verfolgerduell der Fußball-Sachsenklasse fehlte.

„Unterm Strich war es ein völlig verdienter Sieg der Jößnitzerinnen, die zwar nicht die bessere Mannschaft haben, aber konsequenter waren und gewusst haben, dass wir ein Derby spielen“, so FC-Trainer Peter Schmalfuß nach der 1:3-Niederlage seiner Mädels in der Fußball-Landesklasse am Sonntag. Für die Rodewischerinnen begann das brisante...