Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Symbolbild.
Symbolbild. Bild: Imago
Symbolbild.
Symbolbild. Bild: Imago
Auerbach
Rodewischer Handballwölfe rennen nur hinterher
Von Steffen Bandt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zum Saisonstart in der Regionsliga haben die Vogtländer gleich eine Heimniederlage quittieren müssen. 26:33 hieß es am Ende gegen den SV Sachsen Werdau.

Die Rodewischer Handballwölfe haben den Start in die neue Saison der Regionsliga in den Sand gesetzt. In eigener Halle zogen die gegen den SV Sachsen Werdau mit 26:33 (11:16) den Kürzeren. Das Heimteam lag im gesamten Spielverlauf kein einziges Mal vorne. Die Gäste führten Regie und durften sich zur Pause über einen Fünf-Tore-Vorsprung...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19.08.2025
3 min.
Rodewischer Handballwölfe feiern 25 Jahre mit spannendem Turnier und bringen eine zweite Mannschaft auf den Weg
Das Derby wiederholt sich am Wochenende im Pokal: Beim Spaßturnier mussten sich die Rodewischer (helle Trikots) der SG Oberland noch geschlagen geben.
Die Göltzschtalhalle wurde am Wochenende zum Treffpunkt für fünf Vereine aus der Region. Am Ende setzte sich der HC Einheit II durch. Es gab aber auch Überraschungen.
Susan Schnabel
08:00 Uhr
3 min.
Teurer Führerschein: Sachsens Handwerker fordern jetzt staatlichen Zuschuss für Azubis
Ohne Führerschein geht für Auszubildende in Sachsen oft nichts.
Lange Wege zur Berufsschule, kaum günstige Unterkünfte vor Ort: Ohne Führerschein geht in Sachsen oft nichts. Doch die Kosten für die Pappe sind zuletzt stark gestiegen. Sachsens Handwerk fordert deshalb jetzt für Azubis einen Führerschein-Zuschuss vom Staat.
Jürgen Becker
02.09.2025
2 min.
„Verantwortungslos bis zum Gehtnichtmehr“: Zwickauer OB greift Fliegerbauer wegen durchgestochenem Spar-Papier an
Oberbürgermeisterin Constance Arndt reagiert auf geleakte Informationen.
Bauunternehmer Fliegerbauer hatte vertrauliche Unterlagen aus dem Rathaus veröffentlicht. Oberbürgermeisterin Arndt wirft ihm deswegen Verantwortungslosigkeit vor.
Michael Stellner
02.09.2025
4 min.
Markanter Altbau im Chemnitzer Zentrum wird abgerissen: „Es schmerzt mich total, dass ich hier raus muss“
Ellen Isabell Richter und Nihat Göçerer vor dem Haus an der Hartmannstraße, in dem sie arbeiten bzw. wohnen. Es soll im kommenden Jahr abgerissen werden.
Für den Bau einer Bahnstrecke nach Limbach-Oberfrohna muss ein Gebäude an der Hartmannstraße weichen. Es wirkt von außen halb-verlassen, ist für mehrere Chemnitzer aber noch Wohn- und Arbeitsort.
Benjamin Lummer
12:34 Uhr
1 min.
Fußball-Landesklasse: Jößnitzerinnen starten mit Derbysieg in Rodewisch
Zweikampf zwischen der Rodewischerin Hanna Neitsch (links) und Nicole Döring.
Eine starke Schlussphase hat der SG die drei Punkte beim 1. FC Rodewisch eingebracht. Dabei hatten die Gastgeberinnen kurz nach dem Seitenwechsel vorgelegt.
Steffen Bandt
08:00 Uhr
2 min.
Arbeitsuchendmeldung möglichst zügig erledigen
Die rechtzeitige Arbeitsuchendmeldung sichert den Anspruch auf Arbeitslosengeld.
Ihnen wurde gekündigt oder Ihr befristeter Vertrag ist ausgelaufen? Denken Sie daran, sich möglichst bald arbeitsuchend zu melden. Wer zu spät ist, dem kann Geld durch die Lappen gehen.
Mehr Artikel