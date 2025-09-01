Rodewischer Handballwölfe rennen nur hinterher

Zum Saisonstart in der Regionsliga haben die Vogtländer gleich eine Heimniederlage quittieren müssen. 26:33 hieß es am Ende gegen den SV Sachsen Werdau.

Die Rodewischer Handballwölfe haben den Start in die neue Saison der Regionsliga in den Sand gesetzt. In eigener Halle zogen die gegen den SV Sachsen Werdau mit 26:33 (11:16) den Kürzeren. Das Heimteam lag im gesamten Spielverlauf kein einziges Mal vorne. Die Gäste führten Regie und durften sich zur Pause über einen Fünf-Tore-Vorsprung...