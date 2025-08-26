Rodewischer Judoka auf vielen Matten unterwegs und erfolgreich

14-mal Edelmetall haben die jungen Judoka des JV Ippon bei der Bezirksmeisterschaft in Adorf erkämpft. Auch auf weiteren Tatamis waren die Ippon-Kämpfer erfolgreich.

Um die Platzierung und damit Qualifikation zum Landesausscheid ging es am vergangenen Samstag zur Bezirkseinzelmeisterschaft der Altersklasse U 15. Insgesamt 85 Mädchen und Jungen kämpften in Adorf um die begehrten Startplätze. Und wie immer hatten die Rodewischer ein großes Wort bei der Medaillenvergabe mitzusprechen.