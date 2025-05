Rodewischer Männer holen in der Judo-Verbandsliga wieder den Vizetitel: „Es war eine geile Saison“

Der JV Ippon wollte am letzten Kampftag eigentlich nur seinen dritten Platz halten. Dass sich die Mannschaft am Ende Silber erkämpfte und auch der Nachwuchs glänzte, machte das Wochenende perfekt.

Eigentlich hatte sich die Judo-Männermannschaft des JV Ippon Rodewisch am Samstag das Sichern des dritten Platzes beim Verbandsliga-Finale auf die Fahne geschrieben. Den hatte das Team vor dem vierten Kampftag eingenommen. Dass die Vogtländer vor heimischem Publikum in der Rodewischer Göltzschtalhalle am Ende wie im Vorjahr sogar den Silberrang...