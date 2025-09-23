Rodewischer Schachmiezen zum Bundesligaauftakt mit Licht und Schatten

Das hatte sich das am höchsten spielende vogtländische Schachteam anders vorgestellt. Gegen zwei Aufsteiger sollten zwei Siege her. Aber einem 6:0 gegen Chemnitz ließen die Miezen einen schlimmen Sonntag folgen.

Mit zwei Siegen wollten die Rodewischer Schachmiezen am Wochenende in die neue Saison der 1. Bundesliga starten. Gegner in Bad Königshofen waren die beiden Aufsteiger Chemnitzer SC Aufbau und SC Kreuzberg. Aber es reichte nur zu einem klaren Erfolg. Tags darauf setzte es eine bittere Niederlage. Mit zwei Siegen wollten die Rodewischer Schachmiezen am Wochenende in die neue Saison der 1. Bundesliga starten. Gegner in Bad Königshofen waren die beiden Aufsteiger Chemnitzer SC Aufbau und SC Kreuzberg. Aber es reichte nur zu einem klaren Erfolg. Tags darauf setzte es eine bittere Niederlage.