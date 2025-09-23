Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Rodewischer Schachmiezen zum Bundesligaauftakt in Bad Königshofen: (von links) Fiona Sieber, Martina Korenova, Julia Movsesian, Tereza Rodshtein, Maria Schöne und Zuzana Hagarova.
Die Rodewischer Schachmiezen zum Bundesligaauftakt in Bad Königshofen: (von links) Fiona Sieber, Martina Korenova, Julia Movsesian, Tereza Rodshtein, Maria Schöne und Zuzana Hagarova. Bild: Verein
Auerbach
Rodewischer Schachmiezen zum Bundesligaauftakt mit Licht und Schatten
Von Wolfgang Schwarzer
Das hatte sich das am höchsten spielende vogtländische Schachteam anders vorgestellt. Gegen zwei Aufsteiger sollten zwei Siege her. Aber einem 6:0 gegen Chemnitz ließen die Miezen einen schlimmen Sonntag folgen.

Mit zwei Siegen wollten die Rodewischer Schachmiezen am Wochenende in die neue Saison der 1. Bundesliga starten. Gegner in Bad Königshofen waren die beiden Aufsteiger Chemnitzer SC Aufbau und SC Kreuzberg. Aber es reichte nur zu einem klaren Erfolg. Tags darauf setzte es eine bittere Niederlage.
