Rollstuhl-Tischtennis: Der TTV Erlbach steigt in die 2. Bundesliga auf

Den Vogtländern reichte beim Relegationsturnier In Frankfurt ein 5:0-Sieg gegen Frickenhausen zum Sprung in Liga 2. Auch die mitgereisten Fans feierten mit dem erfolgreichen Trio.

Am vergangenen Samstag war in Frankfurt die Relegation zur 2. Bundesliga im Rollstuhl-Tischtennis über die Bühne gegangen. Dabei trafen die drei Staffelsieger der Regionalligen aus Frickenhausen, Frankfurt und Erlbach aufeinander, um zwei Aufsteiger in die 2. Bundesliga auszuspielen.