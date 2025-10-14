Rollstuhl-Tischtennis: Neuzugang des TTV Erlbach fliegt aus Brasilien ein

Oberes Vogtland
In der 2. Bundesliga hat der Aufsteiger aus dem Vogtland mit zwei Siegen und einer Niederlage einen mehr als beachtlichen Start hingelegt und ist Tabellendritter.
Am vergangenen Samstag stand der erste Spieltag der 2. Bundesliga im Rollstuhl-Tischtennis auf dem Programm. Erlbachs Trainer Stefan Adler reiste mit seinem Team in Bestbesetzung ins 500 Kilometer entfernte Wiehl. Erstmals mit von der Partie war Erlbachs Neuzugang Petr Svatos, die derzeitige Nummer 16 der Welt. Der hatte zuvor eine wahre Odyssee...
