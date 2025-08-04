Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Trotz Ferien waren beim Grünbacher Kirmeslauf wieder 140 Lauffans aller Altersklassen am Start.
Trotz Ferien waren beim Grünbacher Kirmeslauf wieder 140 Lauffans aller Altersklassen am Start.
Auerbach
Rückkehr mit Ansage: Treuener steht beim Grünbacher Kirmescrosslauf ganz oben auf dem Podest
Von Annika-Alicia Saunus
Knapp 140 Laufbegeisterte lockte der SV Grünbach am Sonntag zum Kirmes-Crosslauf. Die Tagessieger bei den Erwachsenen kamen aus Treuen und Weischlitz.

Mit knapp zwei Minuten Vorsprung ist Pascal Gemkow vom Treuener LV, Tagessieger über zehn Kilometer, fast schon entspannt über die Ziellinie gelaufen. Mit seiner Zeit von 35:34 Minuten setzte er eine beachtliche Marke, die er so gar nicht geplant hatte. „Ich wollte eigentlich gar nicht so schnell laufen“, resümierte Gemkow mit einem Lachen,...
