Sachsenliga-Kracher: Angeschlagener Reichenbacher FC muss zu hochkarätiger SG Taucha

Der RFC und sein kommender Gegner haben eines gemeinsam: Beide verloren in dieser Saison erst einmal und zählen aktuell zur Top Fünf der Tabelle. Allerdings hat der Meister von 2024 dieses Wochenende einen Vorteil.

Das 3:1 beim Sachsenmeister von 2023, SSV Markranstädt, war der nächste Auswärtscoup des Reichenbacher FC, der in dieser Saison in der Fremde bereits zehn von zwölf Punkten auf die Habenseite brachte. Saisonübergreifend schon sage und schreibe zehn Pflichtspiele sind die Schützlinge von Carlo Kästner auf Gegners Platz ohne Niederlage. Die...