Sachsenmeisterschaft: Goldener Medaillenregen für Oelsnitzer Gilde-Schützen

Bei den Titelkämpfen für Vorderlader und mehrschüssige Luftpistole haben die Sperken sieben Goldmedaillen herausgeschossen. Ein Starter verteidigte seinen Titel schon zum dritten Mal.

Mit Klaus Posselt, Gerd Pfrötzschner und Andreas Tiepner sind die aktuellen Titelverteidiger der 1. Bürgerlichen Schützengilde zu Oelsnitz in den Disziplinen Perkussionspistole und -revolver bei den sächsischen Titelkämpfen in Leipzig mit großem Erfolg an den Start gegangen. Mit den historischen Waffen erkämpfte sich das Trio bei der...