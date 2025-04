Sachsenmeisterschaften im Boxen: Fünf Titel bleiben in Klingenthal

Zwei Tage lang ging es im Klingenthaler Seilquadrat hoch her. Am Sonntag hatten gleich sechs Aktive des VSV Eintracht Finalkämpfe zu bestreiten.

Die Turnhalle des Sportcampus Klingenthal ist am vergangenen Wochenende zur Boxarena geworden. Die Sachsenmeisterschaften der Kadetten, Junioren und Jugend lockte scharenweise Besucher und Boxfans an. Fast 70 Kämpfe gab es am Samstag und Sonntag zu beobachten, dann standen die neuen Champions in den einzelnen Alters- und Gewichtsklassen fest....