Sachsenpokal: Fast alle Frauenfußball-Teams aus dem Vogtland in der nächsten Runde

Auerbach
In der Ausscheidungsrunde kamen fast alle Mannschaften aus der Region weiter, außer die Frauen vom 1. FC Rodewisch. Beim 0:5 gegen den DFC Westsachsen Zwickau hatten sie kaum eine Chance.
Die Landesklasse-Fußballerinnen des 1. FC Rodewisch sind am Sonntag in der Ausscheidungsrunde des Sachsenpokals beim 0:5 (0:2) gegen den eine Klasse höher kickenden DFC Westsachsen Zwickau rausgeflogen.
