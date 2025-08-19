Sachsenpokal: Fast alle Frauenfußball-Teams aus dem Vogtland in der nächsten Runde

In der Ausscheidungsrunde kamen fast alle Mannschaften aus der Region weiter, außer die Frauen vom 1. FC Rodewisch. Beim 0:5 gegen den DFC Westsachsen Zwickau hatten sie kaum eine Chance.

Die Landesklasse-Fußballerinnen des 1. FC Rodewisch sind am Sonntag in der Ausscheidungsrunde des Sachsenpokals beim 0:5 (0:2) gegen den eine Klasse höher kickenden DFC Westsachsen Zwickau rausgeflogen. Die Landesklasse-Fußballerinnen des 1. FC Rodewisch sind am Sonntag in der Ausscheidungsrunde des Sachsenpokals beim 0:5 (0:2) gegen den eine Klasse höher kickenden DFC Westsachsen Zwickau rausgeflogen.