Schneller als die Jungs: Else Götzel vom VSC Klingenthal ist erst zwölf Jahre alt, beweist in ihrem Sport aber schon jetzt einen starken Willen.
Schneller als die Jungs: Else Götzel vom VSC Klingenthal ist erst zwölf Jahre alt, beweist in ihrem Sport aber schon jetzt einen starken Willen. Bild: Johannes Schmidt
Oberes Vogtland
Sachsenpokal, Nordische Kombination: Junge Klingenthalerin hat, was eine gute Wintersportlerin haben muss
Von Florian Wißgott
Nachwuchsathletin Else Götzel setzt sich durch: Trotz Herausforderungen im Skisprung meistert sie die Inliner-Strecke mit Bravour. Ihr Trainer sieht großes Potenzial für kommende Erfolge.

Erstmals seit 2014 konnte der VSC Klingenthal wieder den Sachsenpokal für die besten sächsischen Nachwuchsathleten im Skispringen und in der Nordischen Kombination der Altersklassen 8 bis 13 ausrichten - dabei wurde auch erstmals auf den kleinen Vogtlandschanzen in Mühlleithen gesprungen und anschließend mit Inlinern in Schneckenstein...
