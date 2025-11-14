Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Mit dem nächsten Gegner hat der VfB Auerbach im Sachsenpokal nicht das anspruchsvollste Los gezogen. Am Sonntag, 11 Uhr, muss man zur SG Dresden Striesen aus der Landesklasse.
Mit dem nächsten Gegner hat der VfB Auerbach im Sachsenpokal nicht das anspruchsvollste Los gezogen. Am Sonntag, 11 Uhr, muss man zur SG Dresden Striesen aus der Landesklasse.
Auerbach
Sachsenpokal: Trotz Losglück ist der VfB Auerbach vor der SG Dresden Striesen gewarnt
Von Marcus Schädlich
Der „Pokalschreck“ aus der Landeshauptstadt hat bereits zwei Favoriten ausgeschaltet. Allerdings spielt hier Oberligist gegen Landesklassist. Und auch das vergangene Vogtlandderby gegen Plauen sollte den Vogtländern Selbstbewusstsein geben.

Wohl selten zuvor war es für den VfB Auerbach im Sachsenpokal so einfach, ins Viertelfinale einzuziehen – zumindest von der Papierform her: Warteten früher meist schon im Achtelfinale die namhaften Gegner auf die Auerbacher, haben sie in diesem Jahr vergleichsweise großes Losglück. Denn nach Niesky, Colditz und Lichtenberg folgt nun ein...
