Sachsenpokal: Trotz Losglück ist der VfB Auerbach vor der SG Dresden Striesen gewarnt

Auerbach
Der „Pokalschreck“ aus der Landeshauptstadt hat bereits zwei Favoriten ausgeschaltet. Allerdings spielt hier Oberligist gegen Landesklassist. Und auch das vergangene Vogtlandderby gegen Plauen sollte den Vogtländern Selbstbewusstsein geben.
Wohl selten zuvor war es für den VfB Auerbach im Sachsenpokal so einfach, ins Viertelfinale einzuziehen – zumindest von der Papierform her: Warteten früher meist schon im Achtelfinale die namhaften Gegner auf die Auerbacher, haben sie in diesem Jahr vergleichsweise großes Losglück. Denn nach Niesky, Colditz und Lichtenberg folgt nun ein...
