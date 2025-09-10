Sächsische Meisterschaft: Vogtland-Gewichtheber holen ganzen Medaillensatz

Plauen
Nachdem er zuletzt seine Premiere bei der Jugend-EM feierte, gewann Oskar Hüllebrand aus Rodewisch nun in Eibau Gold. Das gelang auch einer Plauenerin.
Von den Sächsischen Meisterschaften im Gewichtheben aus dem ostsächsischen Eibau kehrten die Teilnehmer des AC Atlas Plauen mit einem kompletten Medaillensatz zurück. In der Altersklasse Jugend erkämpften Nils Lippmann (Gewichtsklasse bis 71 Kilogramm) und Paul Köhn (bis 88 kg) Silber und Bronze. Lippmann kam auf 95 kg im olympischen...
