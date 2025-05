Sahnehäubchen auf den Klassenerhalt? SVV Plauen will gegen Würzburg den 5. Platz in der Wasserball-Bundesliga festmachen

Wer zwei Mal gewinnt, darf sich am Ende der anstrengenden Saison über den 5. Platz in der Wasserball-Bundesliga, Staffel B, freuen. Am Samstag steht für den SVV das Auswärtsspiel beim SV Würzburg an.

Noch maximal drei Mal müssen die Wasserballer des SVV Plauen in dieser Saison ins Nass. Am Samstag beginnt für den SVV die abschließende Platzierungsrunde. Im ersten Spiel der Best-of-Three-Serie trifft das Team auswärts auf den SV Würzburg. Nachdem der Klassenerhalt am vergangenen Wochenende gesichert wurde, bieten die verbleibenden Partien... Noch maximal drei Mal müssen die Wasserballer des SVV Plauen in dieser Saison ins Nass. Am Samstag beginnt für den SVV die abschließende Platzierungsrunde. Im ersten Spiel der Best-of-Three-Serie trifft das Team auswärts auf den SV Würzburg. Nachdem der Klassenerhalt am vergangenen Wochenende gesichert wurde, bieten die verbleibenden Partien...