Saison geht gerade erst los: Auerbacher Doppelsieg beim 13. Herbstcrosslauf im Waldpark Grünheide

Die Veranstaltung des FSV Rempesgrün hat für den Gewinner der Männer, Daniel Möckel, viel Charme. Mit ihm genossen knapp 90 weitere das familiäre Flair.

Während viele Läufer die Outdoor-Schuhe so langsam zurück in den Schrank stellen, holt Daniel Möckel aus Auerbach sie jetzt erst heraus. „Für mich geht die Saison von Herbst bis Frühjahr, weil ich über den Sommer Radfahren als Wettkampfsport betreibe im Bereich Straßenradsport“, erzählt der 33-Jährige, der in der Elite-Lizenzklasse...