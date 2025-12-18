Saisonfinale bei den Ringern: Markneukirchen und Pausa noch einmal vor den eigenen Fans

Derbyatmosphäre verspricht der letzte Kampftag der Ringer in Markneukirchen und Pausa. Während in der 2. Bundesliga für Markneukirchen/Gelenau am 5. Platz nicht mehr zu rütteln ist, haben die beiden Teams der WKG Pausa/Plauen eine Medaille sicher.

„Wir wollen unseren Fans zum Saisonabschluss noch einmal gute Kämpfe bieten“, sagt Justin Müller, Kapitän des Zweitligateams der WKG Markneukirchen/Gelenau vor dem Saisonfinale am Samstag, 19.30 Uhr, gegen den AC Lichtenfels. Ein Satz, den man auch bei der WKG Pausa/Plauen unterschreiben würde, deren beide Teams für die Siegerehrung... „Wir wollen unseren Fans zum Saisonabschluss noch einmal gute Kämpfe bieten“, sagt Justin Müller, Kapitän des Zweitligateams der WKG Markneukirchen/Gelenau vor dem Saisonfinale am Samstag, 19.30 Uhr, gegen den AC Lichtenfels. Ein Satz, den man auch bei der WKG Pausa/Plauen unterschreiben würde, deren beide Teams für die Siegerehrung...