Auerbach 31.07.2025

Saisonstart in der Fußball-Oberliga: VfB Auerbach will oben mitspielen – Was für und gegen das Team spricht

Von Marcus Schädlich 0:00 Anhören

Mit dem VfL Halle 96 wartet gleich zu Beginn ein echter Prüfstein auf das Team von Trainer Sven Köhler. Können die Vogtländer das Duell Erfahrung gegen Jugend auf der Trainerbank für sich entscheiden? Das Warten der Fans des VfB Auerbach hat ein Ende: Die Vogtländer beginnen an diesem Freitag, 20 Uhr, mit dem Heimspiel gegen den VfL Halle 96 die neue Saison in der Oberliga. Eine Saison, die wohl turbulenter verlaufen wird als die vorherige, in der mit dem 1. FC Magdeburg II ein sehr starkes Team die Liga dominierte.