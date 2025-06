SC Syrau: „Endspiele können wir ja eigentlich“

In der Fußball-Sachsenklasse kommen die Vogtländer auch diesmal nicht um ein „Alles oder Nichts“-Spiel herum. Nach dem 0:5 am Sonntag in Annaberg ruhen die letzten Hoffnungen nun auf dem Heimspiel gegen Mittweida.

Nun kommt es zum Saisonfinale in der Fußball-Sachsenklasse für den SC Syrau also doch zu einem weiteren echten Abstiegsendspiel. Nach der insgesamt desolaten Vorstellung am Sonntag beim VfB Annaberg, wo die Vogtländer mit 0:5 (0:2) den Kürzeren zogen, hängt nun alles an der Heimpartie am kommenden Samstag gegen Germania Mittweida. Gewinnt der... Nun kommt es zum Saisonfinale in der Fußball-Sachsenklasse für den SC Syrau also doch zu einem weiteren echten Abstiegsendspiel. Nach der insgesamt desolaten Vorstellung am Sonntag beim VfB Annaberg, wo die Vogtländer mit 0:5 (0:2) den Kürzeren zogen, hängt nun alles an der Heimpartie am kommenden Samstag gegen Germania Mittweida. Gewinnt der...