SC Syrau in der Fußball-Sachsenklasse: „Darauf können wir aufbauen“

Es war mehr drin für den Sportclub nach dem verspäteten Saisoneinstieg gegen den Oberlungwitzer SV. Nach dem 0:0 im Waldstadion waren nur die Gäste mit dem gewonnenen Punkt zufrieden.

„Vor dem Anpfiff wären wir mit einem Punkt zufrieden gewesen, aber nach dem Spielverlauf hätten wir uns schon das eine Tor gewünscht“, brachte es Trainer Chris Begerock nach dem 0:0 seines SC Syrau gegen den Oberlungwitzer SV auf den Punkt. Sein Team sei bei dessen erstem Saisonauftritt noch zu aufgeregt gewesen. Lag es einfach daran, dass... „Vor dem Anpfiff wären wir mit einem Punkt zufrieden gewesen, aber nach dem Spielverlauf hätten wir uns schon das eine Tor gewünscht“, brachte es Trainer Chris Begerock nach dem 0:0 seines SC Syrau gegen den Oberlungwitzer SV auf den Punkt. Sein Team sei bei dessen erstem Saisonauftritt noch zu aufgeregt gewesen. Lag es einfach daran, dass...