SC Syrau lässt in der Fußball-Sachsenklasse erneut zwei Punkte liegen

Bereits zum vierten Mal in dieser Saison musste sich der zu Hause noch ungeschlagene SC mit einem Unentschieden begnügen. Was den Drachen beim 1:1 Freiberg zum Sieg fehlte.

Mindestens zwölf gute bis sehr gute Abschlüsse hatte der SC Syrau beim 1:1 am Samstag gegen den BSC Freiberg, um den dritten Heimsieg in dieser Saison der Fußball-Sachsenklasse perfekt zu machen. „Das Glück war uns nicht hold, aber eine von den vielen Chancen muss mal reingehen und die Partie müssen wir gewinnen", bedauert SC-Trainer...