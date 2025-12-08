Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Symbolbild.
Symbolbild. Bild: Imago/Maximilian Koch
Symbolbild.
Symbolbild. Bild: Imago/Maximilian Koch
Plauen
SC Syrau schafft Befreiungsschlag in der Fußball-Sachsenklasse
Von Steffen Bandt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit 4:2 setzten sich die Vogtländer beim SV Eiche Reichenbrand durch. Nicht nur der Trainer war erleichtert, besonders weil es gleich viermal Grund zum Torjubel gegeben hatte.

Die Sachsenklasse-Kicker des SC Syrau haben sich in Staffel West wieder etwas Luft zu den Abstiegsrängen verschafft. Die Vogtländer gewannen am Sonntag mit 4:2 (1:1) beim SV Eiche Reichenbrand und haben nach ihrem vierten Saisonsieg als Elfter drei Zähler Vorsprung auf Rang 13. Für das Team von Trainer Chris Begerock war es der erste Dreier...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18.11.2025
3 min.
SC Syrau lässt in der Fußball-Sachsenklasse erneut zwei Punkte liegen
Der Schuss von Tobias John (Mitte in Weiß) wird sichere Beute des Freiberger Torhüters.
Bereits zum vierten Mal in dieser Saison musste sich der zu Hause noch ungeschlagene SC mit einem Unentschieden begnügen. Was den Drachen beim 1:1 Freiberg zum Sieg fehlte.
Florian Wißgott
08.12.2025
3 min.
Plauener Weihnachtsmarkt: Almhütte im Lichthof des Rathauses am Montag überraschend geschlossen
Die Almhütte von Mario Martin im Lichthof des Plauener Rathauses blieb am Montag geschlossen.
Rätselraten auf dem Plauener Weihnachtsmarkt: Die Almhütte im Rathaus-Innenhof blieb am Montag dicht. Ein Aushang warf Fragen auf.
Claudia Bodenschatz
09:38 Uhr
4 min.
„Wahlwerbespot der AfD“, „peinlich“: So reagiert das Netz auf Bundeskanzler Friedrich Merz in der ARD-Arena
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) am Montagabend ARD-„Arena“.
Wer den Bundeskanzler schon immer mal etwas fragen wollte, hatte am Montagabend dazu im Ersten die Gelegenheit. Was unter anderem gefragt wurde und wie die Reaktionen im Netz ausfielen.
Patrick Hyslop
09:37 Uhr
2 min.
Wohnen und Essen verschlingen Großteil kleiner Einkommen
Einkommensschwache Haushalte geben besonders viel für Wohnen und Lebensmittel aus.
Für Haushalte mit wenig Geld bleibt nach Miete und Lebensmitteln kaum noch etwas übrig. Auch ein dritter Posten belastet die Haushaltskasse.
08.12.2025
3 min.
Klingt nach Gruppenrat wie zu DDR-Zeiten, ist aber etwas völlig anderes: Sachsen will Idee des Klassenrats an allen Schulen verankern
In anderen Bundesländern gibt es das Konzept des Klassenrats schon seit Jahren, im Foto zum Beispiel in Essen in Nordrhein-Westfalen. Nun will Sachsen im großen Stil nachziehen.
An Sachsens Schulen sollen die Schüler künftig sogar übers Geld mitreden dürfen. Nebenbei erfüllt der Kultusminister damit eine langjährige Forderung der Lehrer. Die Sache hat nur einen Haken.
Frank Hommel
18:00 Uhr
2 min.
SC Syrau trennt in der Fußball-Sachsenklasse nur noch das Torverhältnis vom Abstiegsplatz
Hat aktuell im Bezug auf die Lage in der Sachsenklasse nur wenig zu lachen: Syraus Trainer Chris Begerock.
Nach der 0:2-Heimniederlage am Samstag gegen den SV Blau-Gelb Mülsen lugt schon das Abstiegsgespenst aus der Drachenhöhle. Nun geht es zu Eiche Reichenbrand.
Thomas Gräf
Mehr Artikel