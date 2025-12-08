SC Syrau schafft Befreiungsschlag in der Fußball-Sachsenklasse

Mit 4:2 setzten sich die Vogtländer beim SV Eiche Reichenbrand durch. Nicht nur der Trainer war erleichtert, besonders weil es gleich viermal Grund zum Torjubel gegeben hatte.

Die Sachsenklasse-Kicker des SC Syrau haben sich in Staffel West wieder etwas Luft zu den Abstiegsrängen verschafft. Die Vogtländer gewannen am Sonntag mit 4:2 (1:1) beim SV Eiche Reichenbrand und haben nach ihrem vierten Saisonsieg als Elfter drei Zähler Vorsprung auf Rang 13. Für das Team von Trainer Chris Begerock war es der erste Dreier...