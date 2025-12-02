SC Syrau trennt in der Fußball-Sachsenklasse nur noch das Torverhältnis vom Abstiegsplatz

Nach der 0:2-Heimniederlage am Samstag gegen den SV Blau-Gelb Mülsen lugt schon das Abstiegsgespenst aus der Drachenhöhle. Nun geht es zu Eiche Reichenbrand.

Seit dem 1. November warten die Sachsenklasse-Fußballer des SC Syrau auf einen Sieg. Nach dem 2:0-Heimsieg gegen den SV Merkur Oelsnitz gelang keiner mehr. Auch nicht am vergangenen Samstag: Da verloren die Syrauer ihr Heimspiel gegen den SV Blau-Gelb Mülsen mit 0:2. Trotz dieser Niederlage liegen die Kicker von der Drachenhöhle zwar weiterhin...