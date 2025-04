Schach-Bundesliga: Rodewisch hegt Medaillenambitionen

In der 1. Bundesliga liegen die Schachmiezen noch in Reichweite der Medaillenplätze. Am Wochenende haben sie zwei schwierige Aufgaben zu lösen.

8:4 Punkte haben die Rodewischer Schachmiezen im bisherigen Saisonverlauf der 1. Bundesliga eingesammelt. Das sind nur zwei Zähler weniger als Schwäbisch Hall und Baden-Baden auf den Plätzen 2 und 3. Soll es für die Rodewischerinnen so bleiben, dass sie sich vor der zentralen Endrunde mit drei Spielen Ende April in Deggendorf noch Hoffnungen... 8:4 Punkte haben die Rodewischer Schachmiezen im bisherigen Saisonverlauf der 1. Bundesliga eingesammelt. Das sind nur zwei Zähler weniger als Schwäbisch Hall und Baden-Baden auf den Plätzen 2 und 3. Soll es für die Rodewischerinnen so bleiben, dass sie sich vor der zentralen Endrunde mit drei Spielen Ende April in Deggendorf noch Hoffnungen...