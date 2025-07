Schach-Oberliga: Abstiegskampf des SK König Plauen startet zu Hause

Keine Frage: Nach dem Klassenerhalt in letzter Sekunde werden die Plauener auch in der neuen Serie um den Verbleib in Deutschlands dritthöchster Schach-Liga spielen. Zum Auftakt gibt es ein Wiedersehen mit zwei alten Bekannten.

Die SG Leipzig und die SG Löberitz sind die ersten beiden Gegner des SK König Plauen in der neuen Saison der Schach-Oberliga Ost. Gespielt wird am Wochenende 27./28. September in Plauen. Neben Reisepartner ESV Nickelhütte Aue II kommt mit dem starken Aufsteiger SV Görlitz ein weiteres Team aus Sachsen in die Ost-Staffel, die von den Berliner... Die SG Leipzig und die SG Löberitz sind die ersten beiden Gegner des SK König Plauen in der neuen Saison der Schach-Oberliga Ost. Gespielt wird am Wochenende 27./28. September in Plauen. Neben Reisepartner ESV Nickelhütte Aue II kommt mit dem starken Aufsteiger SV Görlitz ein weiteres Team aus Sachsen in die Ost-Staffel, die von den Berliner...