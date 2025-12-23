Schachnachwuchs spielt im Vogtland um den Deutschen Meistertitel

Plauen ist ab Samstag Austragungsort der Deutschen Mannschaftsmeisterschaften der AK U 14 im Schach. 20 Teams aus dem gesamten Bundesgebiet sind dabei.

Die Namen der teilnehmenden Teams sind durchaus klangvoll: Hamburger SK, Werder Bremen, FC Bayern München, Empor Berlin und Karlsruher Schachfreunde – sie und 15 weitere Mannschaften spielen von Samstag bis Dienstag in der Jugendherberge „Alte Feuerwache" in Plauen um den Deutschen Meistertitel der AK U 14 im Schach. Der SK König Plauen...