MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Symbolbild.
Symbolbild. Bild: Pixabay
Symbolbild.
Symbolbild. Bild: Pixabay
Plauen
Schachnachwuchs spielt im Vogtland um den Deutschen Meistertitel
Von Steffen Bandt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Plauen ist ab Samstag Austragungsort der Deutschen Mannschaftsmeisterschaften der AK U 14 im Schach. 20 Teams aus dem gesamten Bundesgebiet sind dabei.

Die Namen der teilnehmenden Teams sind durchaus klangvoll: Hamburger SK, Werder Bremen, FC Bayern München, Empor Berlin und Karlsruher Schachfreunde – sie und 15 weitere Mannschaften spielen von Samstag bis Dienstag in der Jugendherberge „Alte Feuerwache“ in Plauen um den Deutschen Meistertitel der AK U 14 im Schach. Der SK König Plauen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
24.12.2025
1 min.
Bilder des Tages vom 24.12.2025
 2 Bilder
Der Niederländer Michael van Gerwen jubelt.
24.11.2025
1 min.
Basketballer des BC Vogtland landen Überraschungscoup
Symbolbild.
Die Vogtländer, bisher Tabellenschlusslicht der Landesliga, setzten sich beim bisherigen Zweiten aus Wurzen durch.
Steffen Bandt
23.12.2025
2 min.
Verkauf des Skigebiets am Fichtelberg: Oberwiesenthal muss deutlich mehr für Berater zahlen
Für die Privatisierung von Skigebiet und Schwebebahn griff die Stadt auf Berater zurück.
210.000 Euro hatte die Stadt als Ausgaben für externe Unterstützung bei der Privatisierung von Skigebiet und Schwebebahn eingeplant. Warum die am Ende nicht reichten.
Kjell Riedel
23.12.2025
3 min.
Pleißental-Klinik in Werdau: Geschäftsführer Uwe Hantzsch räumt seinen Stuhl
Geschäftsführer Uwe Hantzsch verlässt die Werdauer Klinik.
Der langjährige Klinikchef überrascht die Beschäftigten einen Tag vor Weihnachten mit seinem Weggang. Seine Arbeit sei getan, sagt er. Allerdings ist das Insolvenzverfahren noch nicht abgeschlossen.
Jan-Dirk Franke
24.12.2025
4 min.
„An Heiligabend gibt es schnelle Dino-Schnitzel im Brötchen“: Wie ein gestresster Pfarrer aus Westsachsen Weihnachten feiert
Entspannt in der Kirche trotz Stress: Pfarrer Albrecht Matthäus aus Langenchursdorf fährt an Heiligabend von Kirche zu Kirche.
Für Albrecht Matthäus von der Kirchgemeinde Callenberg bedeutet Heiligabend weder Entschleunigung noch gemütliches Kaffeetrinken oder ein Drei-Gänge-Menü am Abend. Bis zu drei Andachten hintereinander ist er gewöhnt – samt Zitterpartie.
Elsa Middeke
02.09.2025
2 min.
Plauener Schachnachwuchs in Sachsen gleich zweimal vorn
Das U-20-Team des SK König Plauen: (von links) Maxim Melestean, Nico Rühmer, Marwin Bühring, Kyrillus Akladius, Florian Elstner und Timur Melestean.
Sowohl die U-12-Mädchen als auch die U-20-Jungs des SK König Plauen haben sich bei den Landesmeisterschaften in Sebnitz den Titel gesichert. Ende des Jahres messen sich beide Teams mit den Besten in Deutschland.
Steffen Bandt
Mehr Artikel