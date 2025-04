Schaffen es die Rodewischer Schachmiezen noch aufs Podest?

Drei Spiele sind in der 1. Schach-Bundesliga noch zu absolvieren. Mit eigenen Erfolgen und etwas Schützenhilfe könnte es für die Vogtländerinnen noch zu Rang 3 reichen.

Großes Saisonfinale beim Deutschen Schachbund: In Deggendorf finden von Freitag bis Sonntag die letzten drei Runden der 1. Bundesliga der Männer und Frauen statt. Somit versammelt sich fast die komplette Weltspitze in Niederbayern. Mittendrin die Rodewischer Schachmiezen, die wie in der Vorsaison noch auf eine Medaille hoffen können. Hierfür...